Saldırıdan saatler önce barış umudu: Anlaşma yakındı

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarından sadece saatler önce, Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, Washington ile Tahran arasındaki görüşmelerde önemli bir ilerleme sağlandığını ve barış anlaşmasının “ulaşılabilecek noktada” olduğunu açıkladı.

CBS kanalına verdiği röportajda konuşan Busaidi, taraflar arasındaki müzakerelerde ana engellerin büyük ölçüde aşıldığını savundu.

Bedr el-Busaidi, “Diplomasiye ihtiyaç duyduğu alan tanınsaydı, barış anlaşması ulaşılabilecek mesafedeydi” dedi.

Busaidi, görüşmelerde İran’ın nükleer silah elde etmesini kalıcı biçimde engellemeye yönelik önemli bir kırılma yaşandığını ileri sürdü.

İran’ın nükleer silah üretimine imkan verecek düzeyde nükleer materyal bulundurmayacağı konusunda mutabakat sağlandığını belirten Bedr el-Busaidi, bunun geçmiş anlaşmaların ötesine geçen bir adım olduğunu ifade etti.

Bedr el-Busaidi, İran’ın nükleer materyal stoklamamayı kabul ettiğini ve sürecin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından tam denetime açık olacağını söyledi.

Bedr el-Busaidi, arabulucu pozisyonuyla yaptığı açıklamada bu gelişmenin kamuoyunda yeterince dikkate alınmadığını belirtti.