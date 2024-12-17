‘Saldırıların amacı Suriye’de federatif yapı’

İsrail ordusu, Şam’da yönetimin devrilmesiyle beraber işgal altında tuttuğu Suriye’nin Golan Tepeleri’nden sonra tampon bölge ve yakınındaki köylere birlik konuşlandırdı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bunun “isyancı güçlerin saldırılarından korunmak için geçici bir adım” olduğunu iddia etti.

‘Saldırıların amacı Suriye’de federatif yapı’
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Doğa Öztürk
Yayınlanma: 17.12.2024 - 04:00

Hizbullah’ın lideri Naim Kasım ise muhaliflerin Şam’ı ele geçirmesinin ardından Suriye’den silah tedarik yollarının da kaybedildiğini açıkladı. 

Cumhuriyet’e değerlendirmede bulunan ORSAM Levant Çalışmaları Koordinatörü Oytun Orhan, Esad yönetiminin devrilmesinin ardından İran etkisinin ortadan kalkmasının Tel Aviv için en büyük fırsat algısı olduğunu belirterek “İsrail, Suriye’deki otorite boşluğunu ve mevcut durumu fırsat bilerek burada birkaç açıdan kendi hedeflerine ulaşmaya çalışıyor” dedi. 

“Bir tanesi güneydeki işgalini Lübnan sınırı üzerinden genişleterek Hizbullah’ı Suriye üzerinden de kıskaca almak” ifadelerini kullanan Orhan, “Onun dışında Suriye’nin güneyinde Dürzi azınlık üzerinden bir etki alanı oluşturmaya çalışıyor. Dürziler ile Kürtlerin Suriye’de federal yapıya sahip olmaları yönünde bir çabası var. Bu şekilde Suriye’yi daha zayıf, küçülmüş bir ülke haline getirip kendisine yakın bir etki alanı oluşturma çabası içinde” yorumunu yaptı. 

İsrail’in ayrıca Suriye’nin askeri altyapısını da ortadan kaldırdığına değinen Orhan, “Bir taraftan Suriye’deki yeni yönetimi zayıflatırken diğer taraftan ülkede federal talepte bulunan terör örgütü YPG/PKK gibi aktörleri güçlendiriyor. Yönetimi zayıflatıp azınlık grupları güçlendirerek federal yapı oluşmasına uygun ortam sağlamaya çalışıyor” diye konuştu.


Etiketler: #israil #suriye #işgal

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