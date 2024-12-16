Dışişleri Bakanlığı: İsrail’in Golan Tepeleri’nde yasadışı yerleşimleri genişletme kararı almasını şiddetle kınıyoruz

Yayınlanma: 16.12.2024 - 12:16

Güncelleme: 16.12.2024 - 12:18

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki Golan Tepeleri'nde yerleşimleri genişletme kararına ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde yasadışı yerleşimlerini genişletme kararını şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"İsrail’in, 1967 yılından bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri’nde yasadışı yerleşimleri genişletme kararı almasını şiddetle kınıyoruz

Söz konusu karar, İsrail’in işgal yoluyla sınırlarını büyütme hedefinin yeni bir aşamasıdır.

İsrail’in attığı bu adım, 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması hilafına İsrail-Suriye arasındaki ayrıştırma bölgesine girmesi, mücavir bölgelerinde ilerlemesi ve Suriye’ye yönelik hava saldırılarıyla birlikte değerlendirildiğinde, son derece kaygı vericidir.

İsrail’in devam eden eylemleri, Suriye’de barış ve istikrarın tesis edilmesi yönündeki çabalara ciddi şekilde zarar vermekte ve bölgedeki gerginliği daha da artırmaktadır.

Uluslararası toplum, İsrail’e gerekli tepkiyi göstermeli ve Netanyahu hükümetinin yasadışı faaliyetlerinin sona ermesini sağlamalıdır."