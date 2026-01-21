Şam güçleri, SDG’nin çekilmesinin ardından el-Hol kampına zırhlı araçlarla girdi

AFP’nin aktardığına göre, kampın tel örgülerle çevrili bölgesinde bugün (Çarşamba) onlarca güvenlik görevlisi demir kapıyı açarak askeri araçlarla kamp alanına giriş yaptı. Güvenlik güçlerinin bir bölümü kamp çevresinde nöbet tutmaya başladı.

مخيم الهول الذي تم افكاكة اليوم.

النغـ ل: للمذيع انتَ مو مسلم انتَ كافـ ر



المذيع : انا مسلم



النغـ ل: لو كنت مسلم لرفعت شعار التوحيد انَت مو مسلم انتَ كـ افر ليش تعمل تفتيش !

KAMPTA 24 BİN KİŞİ BULUNUYOR

Haberde, kampta 24 bin kişinin yaşadığı, bunların arasında 42 farklı ülkeden kadın ve çocuklardan oluşan 6 bin 300 yabancı bulunduğu kaydedildi.

Bu gelişme, Şam yönetimine bağlı Savunma Bakanlığı’nın dün yaptığı “kampı devralmaya hazırız” açıklamasının ardından geldi. Bakanlık, SDG’nin 'tutuklular ve IŞİD dosyasını istismar ettiğini', bunu 'kaos yaratmak için siyasi pazarlık unsuru haline getirdiğini' öne sürerek bu durumu reddettiklerini duyurmuştu.

"KOALİSYON MÜZAKERE YÜRÜTTÜ"

El-Hol kampındaki bu konuşlanmanın, üç Suriyeli kaynağın, uluslararası koalisyonun kampın Suriye yönetimine devri için görüşmeler yürüttüğünü açıklamasının ardından gerçekleştiği belirtildi.

Reuters’a konuşan Suriyeli bir yetkiliye göre, müzakerelerde SDG’den Suriye yönetimine kontrolün sorunsuz şekilde devredilmesi, güvenlik risklerinin ve olası kaçışların önlenmesi üzerinde duruldu.

SDG daha önce, yaklaşık 10 bin IŞİD mensubunu gözetim altında tuttuğunu açıklamıştı.

SDG, NERELERDEN ÇEKİLDİ?

Haberde, SDG’nin son günlerde Rakka ve Deyrizor vilayetlerinden çekildiği, ancak Kürtler ve Arapların bir arada yaşadığı Haseke kentinde ve Kürt nüfusun çoğunlukta olduğu Kamışlı'da kontrolünü sürdürdüğü aktarıldı.

Öte yandan Suriye hükümetinin dün SDG’ye, devletle entegrasyon planı hazırlaması için 4 gün süre verdiği; aksi halde Haseke ve Kamışlı’ya gireceğini bildirdiği ifade edildi.

Bu uyarının, son günlerde ülkenin kuzey ve doğusunda ordu ile SDG arasında yaşanan çatışmaların ardından geldiği kaydedildi.