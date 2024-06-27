Şam'dan Ankara'ya 'normalleşme' mesajı: 'Tüm girişimlere açığız...'
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Türkiye ile ilişkilerini geliştirmeyi amaçlayan tüm girişimlere açık olduğunu kaydetti.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ile Şam'da görüştü.
Suriye Devlet Başkanlığı ofisinden yapılan açıklamaya göre Esad, Suriye'nin, Türkiye ile ilişkilerini geliştirmeyi amaçlayan tüm girişimlere açık olduğunu kaydetti.
Esad, "Suriye, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesine, bu sürecin egemenliğine saygı ve Suriye devletinin egemenliğini tüm ülke toprakları üzerinde yeniden tesis etme arzusuna dayanması halinde olumlu yaklaşmaktadır" ifadelerini kullandı.
Bu girişimlerin, "ilgili tarafların Suriye'de ve tüm bölgede istikrarı güçlendirme arzusunu yansıttığını" dile getiren Esad, "Herhangi bir girişimin başarısı ve meyvesinin devletlerin egemenliğine ve istikrarına saygıdan kaynaklandığını" belirtti.
Aleksandr Lavrentyev ise Rusya'nın Suriye ve Türkiye arasındaki ilişkilerin düzeltilmesiyle ilgilenen tüm ülkelerin girişimlerini desteklediğini söyledi.
Arabuluculuğun başarısı için koşulların her zamankinden daha uygun göründüğünü belirten Lavrentyev, Rusya'nın taraflar arasındaki ilişkiyi ilerletmek için çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.
Lavrentyev, hedefin Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkilerin yeniden tesis edilmesi olduğunu kaydetti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hakan Fidan’a yollanan ifşa mesajı
- İnsan kaçakçılığı yapan generale gözaltı!
- 'Bizim Çocuklar' son 16'da!
- İstismar edilen çocuğun babası konuştu
- Erdoğan ve muhabir arasında ilginç diyalog
- İstanbul'da 7 katlı bina çöktü
- İşte EURO 2024'teki eşleşmeler
- Çekya-Türkiye maçında kart rekoru kırıldı!
- Houston Rockets'tan Alperen Şengün kararı
- Asla sevgili olmamanız gereken 4 burç!