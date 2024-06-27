İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı

İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'daki Seyyide Zeynep Mahallesi'ne saldırı düzenlediği ileri sürüldü.

AA
Yayınlanma: 27.06.2024 - 09:14
İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
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Suriye yönetimine yakın sosyal medya hesapları, İsrail'e ait savaş uçaklarının Şam'daki Seyyide Zeynep Mahallesi'nin çevresinde bir yeri hedef aldığını iddia etti.

Saldırıya ilişkin İsrail tarafından ve Suriye'den şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

Şam'daki Seyyide Zeynep Mahallesi'nde İran destekli grupların olduğu biliniyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.


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