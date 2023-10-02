Şam'dan Ankara'ya 'normalleşme' şartı: Türk askerleri geri çekilmelidir

Yayınlanma: 02.10.2023 - 13:41

Güncelleme: 02.10.2023 - 13:48

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Bassam al-Sabbah, New York'ta sona eren BM Genel Kurulu üst düzey haftasının oturum aralarında RIA Novosti'ye verdiği demeçte Türkiye'ye yönelik çarpıcı mesajlar gönderdi.

Bassam al-Sabbah, Suriye'nin, Türk askerlerinin topraklarındaki varlığını "yasadışı bir işgal" olarak gördüğünü ve "Türk askerlerinin geri çekilmesi gerektiğini" belirterek, aksi takdirde "iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin mümkün olmayacağını" söyledi.

"Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini belirten bir dizi BM Güvenlik Konseyi kararı" olduğunu hatırlataran Bassam al-Sabbah, "Türkiye'nin de bir parçası olduğu Astana formatında da benzer açıklamalar yapıldığını" kaydetti.

Bassam al-Sabbah, "Türkiye, askerlerini geri çekmelidir" diyerek, şunları kaydetti:

"Elbette kendileriyle başka konuları da görüşmeye hazırız ancak (askerlerin) kalması konusunda ısrarcı olmamalılar. Bu yasadışı bir işgaldir ve Türkiye ile her türlü temas ve ilişki kurma girişimini engelleyecektir."

Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye'deki Türk askerlerinin "güvenli bir ortam sağlandıktan sonra çekileceğini" söylemişti.