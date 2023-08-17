Esad kararname çıkardı: Suriye'de memur maaşlarına yüzde 100 zam yapıldı

Yayınlanma: 17.08.2023 - 12:03

Güncelleme: 17.08.2023 - 12:03

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, memur ve emekli maaşlarına yüzde 100 zam yaptı.

Yılın başında dolar karşısında 7,000 seviyesinden işlem gören Suriye lirası, son zamanlarda 15,000'e kadar geriledi.

İç savaşın başladığı 2011 yılında ise 1 Amerikan doları 47 Suriye lirasına denk geliyordu.

AFP'nin aktardığı habere göre, Suriye lirasının Amerikan doları karşısında hızla değer kaybetmesinin ardından Esad, yayınladığı iki kararname ile memur ve emekli maaşlarını iki katına çıkarma kararı aldı.

Memur ve emekli maaşlarında Aralık 2021'den bu yana ilk kez yüzde 100 artış yapılmış oldu.

Tüm işçiler için asgari aylık ücret, 185 bin 940 Suriye lirası seviyesinde belirlendi. Yeni asgari ücret, resmi kur üzerinden 21,76 dolara, piyasa kuru üzerinden ise 12,40 dolar oldu.

Akaryakıttaki devlet teşvikleri de azaltılırken ekonomik görünüme karşın halkın memnuniyetsizliğinin de arttığı belirtildi.