Şangay'da Türk gemisi battı: Mürettebat kurtarıldı

Yayınlanma: 24.01.2024 - 10:45

Güncelleme: 24.01.2024 - 10:55

Çin'in Şangay kenti açıklarında, Ankara merkezli Gamma Denizcilik’e ait OMEGA isimli dökme yük gemisi ile MIRABELLA isimli gemi çatıştı. Yaşanan çatışma sonucu batan OMEGA isimli gemideki, 16'sı Türk 21 denizcinin kurtarıldığı açıklandı.

Denizcilik Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "AAKK Merkezimizce, Şangay MRCC ile yapılan görüşmede Marshall bayraklı OMEGA gemisinin MIRABELLA isimli gemi ile Şangay açıklarında çatışma sonucu battığı, can filikası ile gemiyi terk eden 16'sı Türk 21 denizcinin çatan gemi tarafından denizden alındığı öğrenilmiştir. Geminin 3. Kaptanı ile görüşme sağlanmış olup sağlık durumları iyi olan denizcilerin gemiden tahliyesi için Dışişleri Bakanlığımız ve MRCC Çin ile koordine sağlanmaktadır. Geçmiş olsun" ifadeleri kullanıldı.