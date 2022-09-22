'Sansasyon yaratacak' gizli belgeler! 70 yıl gizlice araştırmış
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ölümünün ardından Prens Philip'in 70 yıl boyunca UFO'lara ilişkin yaptığı araştırmaları içeren 'gizli Kraliyet dosyaları'nın yayınlanması gündeme geldi.
Geçen yıl 9 Nisan'da hayatını kaybeden Prens Philip'in uzaya ve uzaylılara takıntılı derecede ilgili olduğu ortaya çıktı. İngiliz tabloid medyasına yansıyan haberlere göre; Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü 'gizli Kraliyet dosyaları'nın yanınlanmasını tetikleyebilir.
KAMUOYUNA AÇIKLANMASINI İSTİYORLAR
Uzay ve uzaylılara ilişkin merakı olanlar, Kraliçe II. Elizabeth'in eşi olan Prens Philip'in yaklaşık 70 yıl boyunca UFO'lara ilişkin yaptığı araştırmaların kamuoyunu açıklanmasını istiyor.
Edinburg Dükü Philip'in uzaylılara ilgisi ise küçük dayısı Lord Louis Mountbatten'ın Hampshire'daki evinde yaşanan bir olayın ardına başlamış. Fred Briggs adlı bir duvar ustası, Lord Mountbatten'ın evinde uzay mekiğinden inen bir figür görüyor ve o sırada gizemli bir güç bisikletten düşmesine neden oluyor.
SANSASYON YARATIR DİYE GİZLİ TUTTULAR
Eski Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı olan ve 1959 yılında hayatını kaybeden Lord Mountbatten olayı anlatınca, Prens Philip'te uzaylılara ilişkin yoğun bir ilgi gelişiyor. İddiaya göre; Prens Philip hayatının geri kalan kısmının çoğunu dünya dışı varlıkları izleyerek geçiriyor. Uzmanlar, bu ilgiyi ise sansasyon yaratacağı için gizli tutuyor.
Britanya hükümetinin UFO masasını 1991-1994 yılları arasında yöneten eski Savunma Bakanlığı yetkilisi Nick Pope, Philip ve eski Kraliyet Hava Kuvvetleri Komutanı Sir Peter Horsley'in "sessizce" dünyada görüldüğü iddia edilen uzaylıları inceledi. Pope, Philip'in gelişmeleri takip ettiği, UFO dergilerine ve bültenlerine abone olduğu ve uzaylıları gördüğünü iddia eden tanıklarla mülakat yaptırdığını ifade etti.
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