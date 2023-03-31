Sapiens'in yazarı Harari'den Netanyahu'ya sert çıkış

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 15:35

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 15:35

Tarihçi Yuval Noah Harari, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ülkeyi yıkan lider olarak tarihe geçebileceğini söyledi.

Harari, ABD merkezli haber ajansı Associated Press'in Tel Aviv'deki bürosuna verdiği söyleşide, Netanyahu'nun siyasi kariyerini sonlandırmış olsa büyük bir lider olarak hatırlanacağı savunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Netanyahu iki dönem görev yaptıktan sonra ya da mesela 8 yıl sonra emekli olsaydı, yaptığı pek çok şeyi beğenmesem de İsrail'in en büyük liderlerinden biri olarak emekliliğe ayrılmış olurdu diye düşünüyorum"

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, İsrailli yazar, Netanyahu liderliğindeki radikal sağ bloğun kasımdaki seçimleri kazanmasının başbakanın siyasi kariyerine büyük zarar verdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Şimdiyse ardında bıraktığı mirasta, kesinlikle İsrail'i bölen ve İsrail ulusunu kendisine düşman hale getiren bir kişi olarak anılacak. Umarım o noktaya gelmeyiz. Fakat kendisi İsrail devletini yok eden kişi olarak tarihe geçebilir"

Netanyahu hükümetinin, yargının yetkilerini kısıtlayan ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngören reform paketi nedeniyle İsrail yaklaşık üç aydır protestolarla sarsılıyor.

Hükümet karşıtı yüzbinlerce gösterici, sokaklarda barikat kurup eylem yaparken, polis de protestoculara tazyikli su ve gözyaşartıcıyla müdahale etti. 27 Mart'taki gösterilerdeyse bir grup protestocu, Batı Kudüs'teki Başbakanlık konutunun önünde bariyerleri aşmaya çalışırken polisle çatıştı. Eylemlerde can kaybı yaşanmazken, 290'dan fazla kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Netanyahu ise protestoların ardından bu hafta mecliste düzenlenmesi planlanan yargı reformu görüşmelerinin belirsiz süreliğine askıya alındığını duyurdu.

47 yaşındaki yazar, söz konusu yargı reformunun meclisten geçmesi durumunda büyük felakete yol açabileceğine dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Bu tür bir güç, yayılmacı hedefleri olan ve Yahudi üstünlüğüne inanan radikal dinci niteliğe sahip bir otokratik rejimin eline geçerse, tüm Ortadoğu'yu yakıp yıkar"

ABD Başkanı Joe Biden'dan da protestolar nedeniyle Tel Aviv yönetimine tepki göstermişti. Biden, Netanyahu yönetimini eleştirerek "Bu yolda devam edemezler" demiş, İsrail lideriyse "Kararlarımızı dışarıdan gelen baskılara göre değil, halkın iradesiyle alıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.