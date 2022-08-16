Sarallar’la adı geçenler var: 77 kişinin KKTC’ye girişi yasaklandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'nın Polis Genel Müdürlüğü’ne verdiği talimatla organize suç örgütleriyle adı anılan 77 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının Kıbrıs'a girişi yasaklandı.

Onur Evrensel
16 Ağustos 2022 Salı, 04:00
Sarallar’la adı geçenler var: 77 kişinin KKTC’ye girişi yasaklandı
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Organize suç örgütleriyle adı anılan 77 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının KKTC’ye girişi yasaklandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler’in imzası ile 5 Ağustos 2022 tarihinde Polis Genel Müdürlüğü’ne verilen resmi talimatla, organize suç örgütleri, sanal bahis çeteleri ve çeşitli suçlarla adı anılan 77 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının KKTC’ye girişi yasaklandı. Ülkeye girişi yasaklanan isimler arasında Sarallar, Söylemezler ve Ulucanlar gibi isimleri organize suç örgütleri ile anıldığı iddia edilen kişilerin de bulunduğu gelen bilgiler arasında yer aldı. Öztürkler, daha önce yaptığı açıklamada ise çete üyelerinin KKTC’ye girişlerinin yasaklanacağını ifade etmişti. 


Kıbrıs Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti KKTC Ziya Öztürkler

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