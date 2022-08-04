Hakan Kara: 'Kıbrıs ile Türkiye arasındaki enflasyon farkı gittikçe açılıyor'
Kıbrıs (KKTC) ve Türkiye resmi enflasyonları arasındaki farka dikkat çeken İktisatçı Hakan Kara, "Kıbrıs (KKTC) ve Türkiye resmi enflasyonları arasındaki fark da son dönemde hızla artarak 31,8 puana ulaştı ve giderek açılıyor" paylaşımında bulundu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından paylaşılan enflasyon verileri yurttaşlar tarafından merakla bekleniyordu. Her ay açıklanan verilerde yeni bir enflasyon rekorunun kaydedilmesinin yanında TÜİK ve İTO tarafından paylaşılan verilerdeki büyük makas dikkat çekiyor.
Kıbrıs (KKTC) ve Türkiye resmi enflasyonları arasındaki farka dikkat çeken İktisatçı Hakan Kara Twitter'den yaptığı paylaşımı şu şekilde:
"Dün İstanbul İTO enflasyonu ve TÜİK enflasyonu arasındaki farkın 19,5 puana ulaştığına dikkat çekmiştim. Devam ediyorum. Kıbrıs (KKTC) ve Türkiye resmi enflasyonları arasındaki fark da son dönemde hızla artarak 31,8 puana ulaştı ve giderek açılıyor."
Dün İstanbul İTO enflasyonu ve TÜİK enflasyonu arasındaki farkın 19,5 puana ulaştığına dikkat çekmiştim. Devam ediyorum.— Hakan Kara (@ali_hakan_kara) August 4, 2022
Kıbrıs (KKTC) ve Türkiye resmi enflasyonları arasındaki fark da son dönemde hızla artarak 31,8 puana ulaştı ve giderek açılıyor. https://t.co/7VX5460Kcf pic.twitter.com/M0PIL49lz7
Dün İTO verilerini ele alarak TÜİK'i eleştirdiği paylaşımında ise, "TÜİK enflasyonu ile İTO İstanbul enflasyonu tarihsel olarak birlikte hareket eder. Son dört ayda 19,5 puana ulaşan fark dikkat çekici" ifadelerine yer verdi.
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