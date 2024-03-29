Şarkı sözleri, son 40 yılda daha öfkeli ve daha tekrarlayıcı hale geldi

Yayınlanma: 29.03.2024 - 10:15

Güncelleme: 29.03.2024 - 10:15

Scientific Reports dergisinde yayınlanan araştırmaya göre rock, rap, country, pop ve R&B şarkılarındaki sözler de daha basit ve daha kişisel hale geldi.

Araştırmacılar, rap şarkılarının öfke ve olumsuz duygularda en güçlü artışı gösterdiğini, country şarkılarının ise en düşük artışa sahip olduğunu söyledi.

Avusturya'daki Innsbruck Üniversitesi bilgisayar bilimleri bölümünde yardımcı doçent olan Eva Zangerle, müziğin "toplum ve kültürdeki daha genel değişiklikleri yansıtması" nedeniyle öfkeyle ilgili kelimelerin daha yaygın hale gelmiş olabileceğini söyledi.

Prof Zangerle ve meslektaşları, 1980 ile 2020 yılları arasında yayınlanan 12 bin İngilizce şarkının sözlerini ve şarkı sözlerinin çevrimiçi platform Genius'taki sayfa görüntülemelerini analiz etti.

Araştırmacılar, şarkı sözlerinin zaman içinde daha basit ve kolay anlaşılır hale geldiğini, aynı zamanda daha duygusal ve kişisel olduğunu tespit etti.

Analizler ayrıca, özellikle rap ve rock şarkıları arasında, şarkılarda kullanılan farklı kelime sayısının azaldığını gösterdi. Ekip bunun, şarkıların arka plan müziği olarak kullanılmasındaki artış gibi, müzikten keyif alma şeklindeki değişikliklerden kaynaklanabileceğini düşünüyor.

Prof Zangerle, "Son 40 yılda, mağazadan plak satın almaktan, telefondan yayın platformlarında yüz milyonlarca şarkı arasından seçim yapabilmeye kadar bir değişime tanık olduk. Bu durum müziğin tüketilme şeklini de değiştirdi" dedi.

Genius'taki sayfa görüntülemelerini analiz eden ekip, eski rock şarkılarının yeni şarkılardan daha fazla görüntülendiğini, ancak country şarkılar için bunun tersinin geçerli olduğunu tespit etti. Bu durumun rock dinleyicilerinin daha eski şarkıların sözlerini, country dinleyicilerinin ise daha yeni şarkıların sözlerini tercih ettiğini gösterebileceğini söylediler.

Dr. Zangerle, Bruce Springsteen'in 1973 tarihli Spirit In The Night şarkısını karmaşık şarkı yazımına iyi bir örnek olarak verirken, Miley Cyrus'un 2019 tarihli hiti Slide Away'in daha basit ve tekrarlayan sözlere sahip olduğunu söyledi.