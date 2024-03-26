“Ankara Baharı, Müziğin Büyülü Dokunuşuyla Canlanıyor: 38. Uluslararası Ankara Müzik Festivali”
38. Uluslararası Ankara Müzik Festivali, Başkentlileri 4-30 Nisan 2024 tarihleri arasında büyüleyici bir müzik deneyimine davet ediyor.
Ankara'nın müzikle daha güzel bir bahara hazırlandığı bu yılın en uzun soluklu uluslararası etkinliği, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı'nın öncülüğünde gerçekleşecek. Başkentlileri 4-30 Nisan 2024 tarihleri arasında büyüleyici bir müzik deneyimine davet eden 38. Uluslararası Ankara Müzik Festivali, sanatın iyileştirici gücüne ve var olma gerekliliğine olan inancın bir yansıması olarak düzenleniyor.
Türkiye'nin yetiştirdiği seçkin sanatçıların yanı sıra Japonya, Almanya, Çekya, Hırvatistan, Rusya, Macaristan, Gürcistan, Norveç, Azerbaycan, Fransa ve İtalya'dan gelen 12 ülkeden 300'ü aşkın sanatçı ve topluluk, senfonik konserlerden modern baleye, oda müziğinden caza kadar geniş bir yelpazede müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatacak. Festival kapsamında klasik müzik, barok müzik, dans ve caz alanlarının seçkin örnekleri sunulacak, bu sayede müzik tutkunları farklı kültürel mirasların ve müzik türlerinin zenginliğini keşfetme fırsatı bulacaklar.
Ankara'nın kültürel ve sanatsal yaşamına renk katacak bu büyülü etkinlik, sanatseverleri müziğin büyülü dünyasına davet ediyor. Festival, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı'nın azim ve özeniyle hazırlanan, müziğin evrensel dilini kutlayan bir şölen olacak.
Detaylı bilgi için
https://www.ankarafestival.com
Festival bileti için
https://biletinial.com/tr-tr/mekan/38-uluslararasi-ankara-muzik-festivali
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