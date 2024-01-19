Savaş kabinesinde çatlak: İsrail seçime mi gidiyor?

Yayınlanma: 19.01.2024 - 11:30

Güncelleme: 19.01.2024 - 11:30

Oğlu geçen ay Gazze Şeridi'ndeki saldırılar sırasında öldürülen Eisenkot, "Kanal 12" televizyonunda katıldığı bir programda, "Güvenin tazelenmesi için birkaç ay içinde İsrailli seçmenlerin sandık başına dönmesi ve seçim yapılması gerekiyor çünkü şu anda güven yok" dedi.

Netanyahu hükümetinin 7 Ekim ve sonrasındaki süreçte başarısız olduğuna dikkati çeken Eisenkot, "Bizi fena halde başarısızlığa uğratan bir hükümetle bundan sonra nasıl yolumuza devam edebiliriz?" ifadesini kullandı.

Eisenkot, Netanyahu'nun "Gazze'deki savaş devam ederken yapılacak seçimlerin ülkeye zarar vereceği" yönündeki iddiasının sorulması üzerine "İsrail halkının hükümetine olan güven eksikliği de bundan daha az ciddi değil" diye konuştu.

Ulusal Birlik Partisi milletvekili olan Eisenkot, 7 Ekim'den sonra kurulan Savaş Kabinesi'nin üyelerinden biri olarak kabineye girmişti.

Washington yönetiminin, Netanyahu sonrası döneme hazırlık için diğer İsrailli liderlerle görüşmeler yaptığına dair haberler ABD medyasında yer bulmuştu.