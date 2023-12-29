Savaş karşıtı şairlere hapis cezası

Yayınlanma: 29.12.2023 - 15:01

Güncelleme: 29.12.2023 - 15:01

Ukrayna’daki savaş devam ederken Rusya’da savaş karşıtı eylemlerde bulunan kişiler gözaltına alınıyor.

Rusya’da bir insan hakları grubuna göre Şubat 2022 ile Aralık 2023 tarihleri arasında Rusya’da ortalama 19 bin 847 kişi savaşı protesto ettiği ya da savaş karşıtı ifadeler kullandığı gerekesiyle gözaltına alındı.

Başkent Moskova’daki Tverskoi Bölge Mahkemesi’nde dün hakim karşısına çıkan Rus şair Artyom Kamardin, Eylül 2022’de Moskova’da bir sokak etkinliğinde savaş karşıtı şiirler okuduğu gerekçesiyle 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, Kamardin’i ulusal güvenliği bozmak, nefret ve düşmanlığa kışkırtmaktan suçlu buldu.

Mahkemede verdiği ifadede eylemlerinin yasalara aykırı olduğunu bilmediğini söyleyen Kamardin’in af talep ettiği ancak reddedildiği belirtildi.

Söz konusu etkinliğe katılan ve Kamardin’in şiirlerini okuyan Yegor Shtovba da aynı suçlardan 5 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Moskova’nın merkezinde Şair Vladimir Mayakovski’nin heykelinin önünde gerçekleştirilen etkinliğe katılan kabalalık, polis tarafından hızla dağıtılmış, Kamardin ile bazı katılımcılar gözaltına alınmıştı.