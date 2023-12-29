Ukrayna'ya yüzlerce füze fırlatıldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın bu sabah Ukrayna topraklarına yaklaşık 110 füzeyle saldırdığını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 29.12.2023 - 12:43
Ukrayna'ya yüzlerce füze fırlatıldı
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın bu sabah Ukrayna topraklarına düzenlediği yoğun füze saldırısını değerlendirdi.

Rus ordusunun doğum hastanesi, eğitim binası, alışveriş merkezi, apartmanlar, evler, ticari depoları ve otoparkları hedef aldığına dikkati çeken Zelenski, "Kiev, Lviv, Odessa, Dnipro, Harkiv, Zaporijya ve diğer şehirlerimiz. Rusya bugün cephaneliğindeki neredeyse her şeyle vuruyor: Kinjal füzeleri, S-300 füzeleri, seyir füzeleri, insansız hava araçları. Stratejik bombardıman uçakları X-101/X-505 tipi füzeleri fırlattı. Yaklaşık 110 füze fırlatıldı, bunların çoğu düşürüldü" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, saldırıların sonucunda insanların öldüğünü ve yaralandığını belirterek, hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.

Devlet Başkanı Zelenski, "Teröristlerin saldırılarına kesinlikle yanıt vereceğiz. Ülkemizin, her şehrimizin ve tüm halkımızın güvenliğini sağlamak için mücadele edeceğiz. Rus terörü kaybetmeli ve tam da bu olacaktır" değerlendirmesini paylaştı.


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