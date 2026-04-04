Savaş sürüyor, ihracat artıyor: Hark Adası’ndan petrol sevkıyatı yükseldi

İran, ABD ve İsrail ile süren savaşın ortasında petrol ihracatını artırdığını duyurdu.

İran basınına konuşan yetkililer, ülkenin en kritik enerji merkezlerinden biri olan Hark Adası’ndan sevkıyatların hız kesmediğini açıkladı.

ISNA’nın aktardığına göre, İran Meclisi Enerji Komisyonu Başkanı Moussa Ahmadi, Hark Adası’nda yapılan incelemelerin ardından petrol ihracatının son günlerde arttığını söyledi.

Ahmadi, “Son günlerde petrol ihracatı azalmadı, aksine arttı” ifadelerini kullandı.

İran’ın batı kıyıları açıklarında bulunan Hark Adası, ülkenin en önemli petrol ihracat terminallerinden biri olarak biliniyor. İran ekonomisi açısından stratejik öneme sahip ada, enerji sevkıyatının merkezinde yer alıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamada, savaşın sona erdirilmesine yönelik bir anlaşma sağlanmaması ve Hürmüz Boğazı’nın açılmaması halinde Hark Adası’nı hedef alabileceklerini belirtmişti.

ABD, 13 Mart’ta adada askeri hedefleri vurduğunu açıklamış, ancak petrol altyapısının hedef alınmadığını duyurmuştu.

İranlı yetkililer ise son günlerde ABD’nin özellikle adalara yönelik bir kara harekâtı planlayabileceği uyarısında bulundu.

Tahran yönetimi, böyle bir adımın ciddi sonuçlar doğuracağı konusunda Washington’a uyarılarını yineledi.