Savaş uçağı sırra kadem bastı: Tatbikat sırasında kayboldu

Filipinler Hava Kuvvetlerine ait FA-50 tipi savaş uçağı, tatbikat esnasında kayıplara karıştı.

Savaş uçağı sırra kadem bastı: Tatbikat sırasında kayboldu
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AA
Yayınlanma: 04.03.2025 - 11:24

"Philstar" gazetesinin haberine göre, tatbikat kapsamında FA-50 tipi savaş uçakları Cebu kentinden havalandı.

Uçakların hedeflenen bölgeye ulaşmasından dakikalar önce bir tanesi ile iletişim koptu.

Diğer uçakların kayıp uçakla temas kurma denemeleri ise başarısızlıkla sonuçlandı.

Hava Kuvvetleri, kayıp uçak ve mürettebatının bulunması için arama çalışmaları başlatıldığını duyurdu.


Etiketler: #Filipinler #savaş uçağı

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