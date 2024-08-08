Adını finale yazdırdı: ABD'den Sırbistan karşısında inanılmaz geri dönüş!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın basketbol finalinde ABD, Sırbistan'ı son çeyrekte 13 sayı geriden gelip 95-91 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.08.2024 - 23:58
Adını finale yazdırdı: ABD'den Sırbistan karşısında inanılmaz geri dönüş!
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın basketbol yarı finalinde ABD ile Sırbistan karşı karşıya geldi. 

ABD, son çeyreğine 13 sayı geride girdiği karşılaşmada Sırbistan'ı 95-91 yendi.

Bu sonuçla birlikte ABD adını finale yazdırdı. 

ABD, finalde Fransa ile karşı karşıya gelecek.


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