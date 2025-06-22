Savaşın gölgesinde Hamaney'in liderlik planı: 'Haleflerini belirledi, yeraltına indi'

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times’ın (NYT) haberine göre, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail tarafından suikastla hedef alınma endişesiyle gizli bir sığınağa çekildi.

Hamaney'in, olası ölüm senaryosuna karşı üç din adamını halef olarak belirlediği bildirildi.

1989’dan bu yana İran’ın en yüksek otoritesi olan 86 yaşındaki Hamaney’in, İsrail saldırılarının ardından öldürülme olasılığına karşı haleflerini belirlediği kaydedildi.

NYT, Hamaney’in sadece dini liderlik için üç aday seçmekle kalmadığını, aynı zamanda askeri komuta zinciri içinde de yedek atamalar yaptığını aktardı.

Yetkililere göre İran'da komuta yapısı hâlâ işlevsel, siyasi kadrolarda ise şimdilik herhangi bir dağılma ya da açık çatlak gözlemlenmiyor.

İRAN'DA ÜST DÜZEY İSİMLER YERALTINDA

Habere göre, İran İstihbarat Bakanlığı’nın, tüm üst düzey hükümet ve ordu yetkililerine yeraltında kalmaları talimatı verdiği bildirildi.

Olası hedef olma ihtimallerine karşı elektronik iletişimin de yasaklandığı ve yetkililerin cep telefonu dahil dijital iletişim araçlarını kullanmadığı öne sürüldü.

Hamaney’in artık komutanlarıyla yalnızca güvendiği bir aracı üzerinden haberleştiği iddia edildi.

LAVİZAN'DA MI SAKLANIYOR?

Hamaney’in tam olarak nerede bulunduğu açıklanmadı.

Ancak İranlı muhalif medya organı Iran International, dini liderin 13 Haziran’daki İsrail saldırılarının başlamasıyla birlikte ailesiyle birlikte Tahran’ın kuzeydoğusundaki Lavizan’daki bir sığınağa kaçtığını öne sürdü.

Bu bilgi, bağımsız kaynaklarca henüz doğrulanmadı.

HALEFLER HAZIR, OĞLU LİSTEDE YOK

Hamaney’in ölümünün ardından liderlik görevini devralacak kişi normalde Uzmanlar Meclisi’nin aylar süren müzakereleri sonucunda seçiliyor. Ancak savaş koşullarında, Hamaney’in belirlediği üç adaydan biri doğrudan bu role getirilebilir.

The Times’a konuşan yetkililere göre, Hamaney’in oğlu Mücteba Hamaney adaylar arasında yer almıyor. Mücteba, Devrim Muhafızları’na yakınlığı ve kamuoyundaki görünürlüğü nedeniyle uzun süredir “veliaht” olarak görülüyordu.

Eski Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin geçen yıl helikopter kazasında hayatını kaybetmesi sonrası Mücteba ismi yeniden öne çıkmıştı.

İranlı yetkililer, Hamaney’in ölümünün ABD ya da İsrail kaynaklı bir suikast sonucu olabileceğini kabul ettiğini, bu durumu ise “şehitlik” olarak gördüğünü aktardı.

Habere göre, Hamaney, ölümünden sonra güç boşluğu oluşmasını ya da ülkenin iç çekişmelere sürüklenmesini engellemek amacıyla liderlik geçişini netleştirmeye çalışıyor.