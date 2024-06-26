Savcı izinli olduğu için mütalaa verilmedi

Yayınlanma: 26.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.06.2024 - 04:00

İsrail gizli servisi MOSSAD ajanı oldukları bilgi ve belgeleri sızdırdıkları iddiasıyla Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonuyla yakalanan 16 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Suriyeli ve Filistinli sanıkların “devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme” suçundan 15’ten 20 yıla kadar hapis istemiyle İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandıkları davanın dünkü duruşmasına tutuksuz sanıklardan üçü ve sanıkların avukatları katıldı.

KASIMA ERTELENDİ

Mütalaasını açıklaması beklenen duruşma savcısı, izinde olduğu için duruşmaya katılmadı. Talepleri sorulan tutuksuz sanıklar, haklarındaki yurtdışına çıkış yasağının kaldırılmasını istedi. Mahkeme, sanıkların taleplerini reddederek, mütalaanın dosyaya sunulmasının beklenmesine karar vererek duruşmayı 26 Kasım’a erteledi.