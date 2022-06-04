Savcı Marcelo Pecci'nin katilleri yakalandı

04 Haziran 2022 Cumartesi, 07:53

Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kolombiya Ulusal Polisi ile Başsavcılığın ortak operasyonunda ve Paraguaylı yetkililerin de iş birliğiyle, savcı Marcelo Pecci cinayetinin faili ve iş birlikçileri olduğu iddia edilenlerin hepsi yakalandı" ifadesini kullandı.

Cinayetin tüm boyutlarıyla aydınlatılması için yargının etkin bir çalışma yürüttüğünü vurgulayan Duque, "Kolombiyalı yetkililer, kimsenin kanunun üzerinde olmadığını dünyaya göstermek için bir kez daha en hızlı şekilde hareket etti" dedi.

Duque, savcı Pecci'nin ailesine ve tüm Paraguay halkıyla dayanışma içerisinde olduğunu söyledi.

NE OLMUŞTU?

Ülkenin turistik kenti Cartagena'ya bağlı Baru Adası'nda eşiyle tatil yapan Pecci, denizde eğlendiği sırada kimliği belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısında hayatını kaybetmişti.

Pecci'nin, Paraguay'da, uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede uzman savcı olarak görev yaptığı bildirilmişti.