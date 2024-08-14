Japonya Başbakanı Kishida istifa edeceğini açıkladı

Yayınlanma: 14.08.2024 - 10:08

Güncelleme: 14.08.2024 - 10:08

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Eylül ayında yapılacak parti seçimlerinde iktidarda olan Liberal Demokratik Parti'nin (LDP) lideri olarak yeniden seçimlere katılmayacağını duyurdu.

Sputnik'in aktardığına göre, Fumio Kishida, Tokyo'da düzenlediği basın toplantısında, LDP'nin başına yeni birisi gelmesinin zamanının geldiğini belirtti ve yeni parti liderine tam destek sağlayacağını ekledi.

Fumio Kishida, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu seçimde insanlara LDP'nin değiştiğini ve partinin yeni bir döneme girdiğini göstermek gerekiyor" dedi.

Fumio Kishida, “Bunun için şeffaf ve açık seçimler ve özgür ve canlı tartışmalar önemlidir. LDP'nin değişeceğini göstermenin en belirgin ilk adımı benim kenara çekilmemdir. Önümüzdeki başkanlık seçiminde aday olmayacağım” dedi.

Başbakan Kishida, Eylül 2021 seçimlerinde 3 yıl sürecek parti başkanlığına yükselmiş, kısa bir süre sonra genel seçimi kazanmıştı.