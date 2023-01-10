Scholz'dan Ukrayna açıklaması: Yalnız hareket etmeyeceğiz

Yayınlanma: 10.01.2023 - 07:28

Güncelleme: 10.01.2023 - 07:28

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Sosyal Demokrat Parti (SPD) Berlin Eyalet Teşkilatının, 12 Şubat’ta yenilecek Berlin Eyalet Meclisi seçimleri için yapılacak kampanyanın startını verdiği etkinlikte bir konuşma yaptı.

Ukrayna’nın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün savunulması gerektiğini vurgulayan Scholz, bu ülkeye gerektiği sürece destek vereceklerini yineledi.

Scholz, ülkesinin Ukrayna’yı sadece maddi ve insani yardım değil, silah vererek de desteklediğini belirterek, Almanya'nın, ABD’den sonra İngiltere ile birlikte Ukrayna’ya silah veren en önemli ülke olduğunu ifade etti.

Ancak bu konuda sorumluluk içinde davranmaları gerektiğini vurgulayan Scholz, “Yaptığımız her şeyde Rusya ile NATO arasında bir savaşa dönüşmemesinden sorumluyuz" dedi.

Başbakan Scholz, gelecek haftalar ve aylarda da aynı istikamette devam edeceklerini belirterek, “Almanya tek başına hareket etmeyecek. Almanya, dostları ve müttefikleriyle ve özellikle transatlantik ortağımız ABD ile her zaman birlikte olacak. Böylesine tehlikeli bir durumda bundan başka her şey sorumsuzca olur" değerlendirmesinde bulundu.