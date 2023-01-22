'Scottish fold' cinsi kediler yasaklanıyor

Sevimli görüntüleri nedeniyle çok sayıda hayvanseverin tercih ettiği kısa burunlu köpek ve kıvrık kulaklı kediler (Scottish Fold) Hollanda’da tamamen yasaklanıyor.

Hollanda hükümeti bu kararla, sevimli görüntülerine rağmen geçmişinde çok fazla ızdırap barındıran bu canlıların daha fazla acı çekmesini önlemek istiyor.

Hollanda’da dış görünüşü nedeniyle fiziksel zarar gören hayvanların üremesi 2014 yılında yasaklanmıştı. Ağızları kafatasının yarısından daha kısa olan köpeklerin üremesine izin verilmiyor.

Ancak kısa burunlu köpekler ve kıvrık kulaklı kediler hâlâ yasa dışı bir şekilde alınıp satılıyor. Birçok kişi evinde bu hayvanları besliyor.

Tarım, Doğa ve Gıda Kalitesinden Sorumlu Bakan Piet Adema, artık bu hayvanların evde bulundurulmasının, ticaretinin, reklam ve filmlerde gösterilmesinin tamamen yasaklanacağını açıkladı.

Adema, bu hayvanların durumunun sadece bakan olarak değil, insan olarak da kendisini üzdüğünü belirterek, "Sırf 'güzel' ve 'sevimli' olduklarını düşündüğümüz için masum hayvanların hayatını perişan ediyoruz” dedi.

Kısa bir burun veya kıvrık kulaklar gibi özellikler sahipleri tarafından 'sevimli' olarak görülse de, Adema’ya göre, bunun arkasında çok fazla hayvan ızdırabı var.

İnsanların genellikle bu dış görünüşün karanlık taraflarının farkında olmadıklarını vurgulayan Hollandalı bakana göre, kısa burunlu köpekler nefes almakta güçlük çekiyor ve anormal kafatası yapısına sahip oldukları için her zaman baş ağrısı yaşıyorlar.

Kıvrık kulaklı kedilerde ağrıya neden olan anormal kıkırdak bulunuyor.

Bakanlık tarafından, görünümleri nedeniyle zarar gören hayvanların bir listesi çıkarılacak.

Evinde bu özelliklere sahip bir köpeği veya kedisi olan herkes, hayvanı ölene kadar tutabilecek. Ancak yeni hayvan edinmek yasaklanacak.