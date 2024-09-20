Sean 'Diddy' Combs, seks ticareti suçlamalarıyla tutuklanmıştı: İntihar gözetimine alındı
Seks ticareti ve şantaj suçlamasıyla tutuklanan Sean 'Diddy' Combs, kefalet talebi reddedilince intihar gözetimi altına alındı.
Seks ticareti ve şantaj suçlamalarıyla tutuklanan ünlü rap şarkıcısı Sean 'Diddy' Combs, kefaletle serbest bırakılma talebinin reddedilmesinin ardından intihar gözetimine alındı.
Yetkililer, Combs'un şokta olması ve zihinsel durumunun belirsiz olması nedeniyle bu önleyici tedbirin alındığını açıkladı. ABD Adalet Bakanlığı Ulusal Ceza İnfaz Kurumu, 'intihar gözetimi'ni intihara meyilli mahkumlar için uygulanan bir önlem olarak tanımlıyor.
İNTİHARLARLA ÜNLÜ HAPİSHANEDE TUTULUYOR
Sean Combs, şu anda New York'taki Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde tutuluyor. 1994'te açılan ve 1200’den fazla tutuklunun kaldığı bu merkez, şiddet, pis koşullar, gıda kirliliği ve intihar vakalarıyla biliniyor.
SUÇLAMALARI REDDETTİ
54 yaşındaki Sean Combs, Manhattan'da çıkarıldığı federal mahkemede hakkındaki tüm suçlamaları reddetti. 14 sayfalık iddianamede Combs ve ortaklarının, kadın kurbanları romantik bir ilişki bahanesiyle kandırarak zorla cinsel ilişkiye ve uyuşturucu kullanımına zorladıkları belirtiliyor. Ayrıca, Combs ve ekibi "seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, kundakçılık, rüşvet ve adaleti engelleme" gibi suçlarla itham ediliyor.
ÖNCEKİ SUÇLAMALAR VE DAVALAR
Sean Combs’un avukatı Marc Agnifilo, müvekkilinin kusurlu bir insan olduğunu kabul ederken, suçlu olmadığını savundu. 2023 yılında, eski kız arkadaşı şarkıcı Cassie Ventura, Combs’a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla dava açmıştı. Mayıs ayında Ventura'ya yönelik fiziksel şiddet içeren bir video yayınlanmış, ardından Combs görüntüler nedeniyle özür dilemişti.
Combs hakkında birden fazla cinsel saldırı ve seks ticareti suçlaması bulunuyor. 1997’de bir erkeğe yönelik cinsel saldırı suçlamasıyla 100 milyon dolar tazminat cezasına çarptırılan rapçi, son olarak Ağustos ayında plak yapımcısı Rodney 'Lil Rod' Jones’un açtığı 30 milyon dolarlık cinsel saldırı davasıyla gündeme gelmişti. Ayrıca, Mart ayında Los Angeles ve Miami'deki evlerine federal ajanlar tarafından baskın düzenlenmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'li belediye başkanına siyasi yasak
- Mısıra alternatif olarak ekildi: 'Bebek gibi bakıldı'
- Narin cinayetine ilişkin adli tıp raporu tamamlandı
- Mansur Yavaş konuya açıklık getirdi!
- Çağrı cihazlarının nasıl patlatıldığı ortaya çıktı!
- 'Büyük bir darbe aldık'
- Emekli, memur ve asgari ücret zammı tahmini
- Ağabey Enes cinayet için mi çağrıldı?
- Müge Anlı ile Demet Akalın arasında ‘Narin’ polemiği
- Bahçeli soru soran gazeteciyi azarladı