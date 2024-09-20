Sean 'Diddy' Combs, seks ticareti suçlamalarıyla tutuklanmıştı: İntihar gözetimine alındı

Yayınlanma: 20.09.2024 - 11:13

Güncelleme: 20.09.2024 - 11:13

Seks ticareti ve şantaj suçlamalarıyla tutuklanan ünlü rap şarkıcısı Sean 'Diddy' Combs, kefaletle serbest bırakılma talebinin reddedilmesinin ardından intihar gözetimine alındı.

Yetkililer, Combs'un şokta olması ve zihinsel durumunun belirsiz olması nedeniyle bu önleyici tedbirin alındığını açıkladı. ABD Adalet Bakanlığı Ulusal Ceza İnfaz Kurumu, 'intihar gözetimi'ni intihara meyilli mahkumlar için uygulanan bir önlem olarak tanımlıyor.

İNTİHARLARLA ÜNLÜ HAPİSHANEDE TUTULUYOR

Sean Combs, şu anda New York'taki Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde tutuluyor. 1994'te açılan ve 1200’den fazla tutuklunun kaldığı bu merkez, şiddet, pis koşullar, gıda kirliliği ve intihar vakalarıyla biliniyor.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

54 yaşındaki Sean Combs, Manhattan'da çıkarıldığı federal mahkemede hakkındaki tüm suçlamaları reddetti. 14 sayfalık iddianamede Combs ve ortaklarının, kadın kurbanları romantik bir ilişki bahanesiyle kandırarak zorla cinsel ilişkiye ve uyuşturucu kullanımına zorladıkları belirtiliyor. Ayrıca, Combs ve ekibi "seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, kundakçılık, rüşvet ve adaleti engelleme" gibi suçlarla itham ediliyor.

ÖNCEKİ SUÇLAMALAR VE DAVALAR

Sean Combs’un avukatı Marc Agnifilo, müvekkilinin kusurlu bir insan olduğunu kabul ederken, suçlu olmadığını savundu. 2023 yılında, eski kız arkadaşı şarkıcı Cassie Ventura, Combs’a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla dava açmıştı. Mayıs ayında Ventura'ya yönelik fiziksel şiddet içeren bir video yayınlanmış, ardından Combs görüntüler nedeniyle özür dilemişti.

Combs hakkında birden fazla cinsel saldırı ve seks ticareti suçlaması bulunuyor. 1997’de bir erkeğe yönelik cinsel saldırı suçlamasıyla 100 milyon dolar tazminat cezasına çarptırılan rapçi, son olarak Ağustos ayında plak yapımcısı Rodney 'Lil Rod' Jones’un açtığı 30 milyon dolarlık cinsel saldırı davasıyla gündeme gelmişti. Ayrıca, Mart ayında Los Angeles ve Miami'deki evlerine federal ajanlar tarafından baskın düzenlenmişti.