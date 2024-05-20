Rapçi Diddy eski sevgilisine dayak görüntüleri sonrası özür diledi

Yayınlanma: 20.05.2024 - 12:18

Güncelleme: 20.05.2024 - 12:18

Ünlü rapçi Sean 'Diddy' Combs, eski sevgilisi Cassie Ventura'yı dövdüğü görüntülerin birkaç gün önce basına yansımasının ardından özür diledi. 2016'daki otel güvenlik kamerası görüntülerinde Diddy, Ventura'ya yumruk atıyor, onu yerde tekmeliyor ve sürüklüyordu.



Daha önce şiddet iddialarını yalanlayan, ancak görüntülerin yayınlanmasının ardından kabul etmek zorunda kalan ünlü şarkıcı, yayınladığı özür videosunda, "O görüntülerdeki davranışım affedilemez. O videodaki eylemlerimin tüm sorumluluğunu alıyorum. O zaman bunu yaptığımda tiksinmiştim kendimden. Şimdi de tiksiniyorum" dedi.



Diddy, açıklamasına şöyle devam etti:

Gittim ve profesyonel yardım aradım. Terapiye, rehabilitasyona gitmeye başladım. Tanrı'nın merhametini ve lütfunu dilemek zorunda kaldım. Çok üzgünüm. Ama her gün daha iyi bir adam olmaya kararlıyım. Affedilmek istemiyorum. Gerçekten üzgünüm.

Diddy, Ventura'nın kasım ayında açtığı davanın temelini oluşturan saldırı iddialarını daha önce reddetmişti.



Ventura'nın avukatı Meredith Firetog, Combs'un özrünün yayınlanmasının ardından pazar günü yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Combs'un en son açıklaması, incittiği birçok insandan çok kendisi hakkındadır. Cassie ve diğer birçok kadın öne çıktığında her şeyi yalanladı ve kurbanlarının para peşinde olduğunu öne sürdü. Tekrarlanan inkarlarının asılsız olduğu kanıtlandıktan sonra 'özür dilemeye' mecbur kalması, onun acıklı çaresizliğini gösteriyor ve hiç kimse onun samimiyetsiz sözlerinden etkilenmeyecek."

5 Mart 2016 tarihli birden fazla kamera açısından derlenen güvenlik görüntüleri, Ventura'nın şikayetine göre Los Angeles'ta kaldıkları bir otelden.



Videoda Ventura bir otel odasından çıkıyor ve asansör sırasına doğru yürüyor. Beline bir havlu saran Combs, Ventura'nın peşinden koridorda koşuyor. Onu ensesinden tutup yere fırlatıyor. Videoda, hâlâ bir eliyle havluyu kapalı tuttuğu ve ardından dönüp onu tekmelediği görülüyor.



Ventura yerde hareketsiz yatarken Combs tekrar tekme atıyor. Videoya göre iki vuruş arasında yaklaşık dört saniye geçiyor. Daha sonra, uzaklaşmadan önce Ventura'yı kıyafetinden tutarak bir odaya doğru sürüklüyor.

Ventura'nın başka bir avukatı olan Douglas H. Wigdor, "İç burkan video, Combs'un rahatsız edici ve şiddet içeren davranışlarını daha da doğruladı. Ventura'nın bu konuyu gün ışığına çıkarmak için gösterdiği cesareti ve metaneti kelimelerle anlatamayız" diye konuştu.

Rapçi Combs ve Ventura, 2007 - 2018 arasında bir dargın bir barışık ilişki yürüttü. İkili, 7 Mart 2016'da, yani oteldeki şiddet görüntülerinden iki gün sonra 'A Perfect Match' filminin Los Angeles galasında birlikte fotoğraflandı. Fotoğraflar mercek altına alındığında Ventura'nın vücudundaki morluklar görülebiliyor.



Şarkıcı ve model Ventura'nın şikâyetinde Combs'un otel güvenlik görüntüleri için 50 bin dolar ödediği iddia ediliyor. Bu, Ventura'nın 2018'de tecavüze uğradığını ve Combs tarafından yıllarca tekrar tekrar tacizlere maruz kaldığını iddia ettiği kasım ayındaki davada öne sürülen bir dizi iddiadan sadece biri.

Combs'un plak şirketiyle resmi olarak sözleşme imzalayan Ventura, onun profesyonel ve romantik ilişkileri boyunca üzerinde "gücünü ve nüfuzunu kullandığını" iddia etti. Şikâyete göre, tanıştıklarında kendisi 19, Combs ise 37 yaşındaydı ve iş ilişkileri 2019 yılına kadar sürmüştü. Şikâyette, Combs'un Ventura'ya fiziksel şiddet uyguladığı ve bu süre zarfında onu başka erkeklerle çeşitli cinsel eylemlere zorladığı iddiaları ayrıntılı olarak anlatılmıştı.

Hakkında cinsel taciz ve seks ticareti yapma suçlamaları olan ünlü rap şarkıcısı Sean 'Diddy' Combs'un Los Angeles ve Miami'deki iki evine mart ayında federal ajanlar tarafından baskın düzenlenmişti. Cinsel taciz ve tecavüz davalarıyla karşı karşıya olan ABD'li şarkıcının evlerinden, üzerinde 'kanıt' yazan kutular çıkarılmıştı.

Eski sevgilisi Ventura'nın yanı sıra bir başka kadın da Diddy'nin kendisini uyuşturucuyla kandırdığını, taciz ettiğini ve seks kaseti çektiğini iddia etmişti. Diddy'nin, henüz 17 yaşındayken ünlü rapçi ve iki arkadaşı tarafından cinsel istismara uğradığını iddia eden bir başka kadınla da davası sürüyor.

Ünlü rapçi, bir erkek yapımcıya cinsel saldırıda bulunmakla da suçlanmıştı. Müzik yapımcısı Rodney 'Lil Rod' Jones, Diddy'nin kendisinden seks işçilerini işe almasını ve onlarla birlikte olmasını istediğini, ayrıca bütün bu yasa dışı faaliyetleri belgeleyen yüzlerce saatlik videoya sahip olduğunu öne sürmüştü.

Hakkındaki suçlamalar ve açılmış davalar nedeniyle Diddy'nin çok sayıda anlaşması iptal edilmişti. Şarkıcılığın yanı sıra müzik yapımcılığı da yapan Diddy, hakkındaki suçlamaların kendisinden para koparmak amacıyla yapıldığını söyleyerek kendini savunmuştu.

