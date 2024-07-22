Seçim kampanyasında yapılan stratejik hatalar: Biden'ın çöküşüne neler yol açtı?

Yayınlanma: 22.07.2024 - 12:34

Güncelleme: 22.07.2024 - 12:34

ABD Başkanı Joe Biden'ın pazar günü yeniden seçim kampanyasını sonlandırma kararı, kampanya ekibi ve Beyaz Saray danışmanlarının stratejik hataları sonucu geldi. Bu hatalar, 81 yaşındaki başkanın Kasım ayındaki seçimleri kazanamayacağı veya ülkeyi dört yıl daha yönetemeyeceği endişelerini artırdı.

Biden'ın 27 Haziran'da Cumhuriyetçi aday Donald Trump'a karşı katıldığı başkanlık tartışmasındaki sönük performansı, en yakın müttefiklerini bile tam bir kampanyaya dayanabileceği konusunda şüpheye düşürdü ve ikinci dönemin bilgece olup olmadığı konusunda Demokrat Parti içindeki ateşi körükledi.

TARTIŞMA DARBESİ: NİSAN'DAN HAZİRAN'A

Biden, Nisan ayında radyo programı sunucusu Howard Stern'e Trump ile tartışacağını söyledikten sonra tartışmayı başlattı. Bazı Demokrat müttefiklerinin, tartışmanın şanslarını pek artırmayacağı veya hatta olumsuz bir ışık tutabileceği endişelerine rağmen, Biden ekibi Haziran tartışması için anlaşmaya vardı. CNN ile işbirliği yaparak kuralları kendi lehlerine şekillendirdiklerini düşündüler ve 15 Mayıs'ta ilk tartışmanın 27 Haziran'da yapılacağına karar verdiler.

'JET LAG': 4 HAZİRAN - 27 HAZİRAN

Biden, 14 günlük bir süre içinde iki kez Avrupa'ya ve Batı Kıyısı'na uçtu. Bu seyahatlerin ardından Rehoboth Beach, Delaware'deki tatil evinde birkaç gün dinlendi. Seyahatlerin sonunda yorgun ve bitkin düşen Biden, 21 Haziran'da Camp David'de yoğun hazırlık seanslarına başladı.

KÖTÜ BİR GECE: 27 HAZİRAN

CNN'in Atlanta stüdyolarında Biden, kelimeleriyle tökezledi ve düşüncelerini kaybetti. Performansı, görünümü ve sesi gazetecilerin dikkatini çekti. Yetkililer, Biden'ın soğuk algınlığı olduğunu açıkladı. Ancak dağınık yanıtları seçmenleri, bağışçıları ve Demokrat yetkilileri şaşkına çevirdi. Trump, Biden'ın tutarsızlığını eleştirdi: "Cümlenin sonunda ne dediğini gerçekten bilmiyorum. Sanırım o da bilmiyor."

SONUÇLAR: 27 HAZİRAN - 2 TEMMUZ

Biden, tartışmadan sonraki gün kötü performansını kabul etti ve "Sahnede neredeyse uyuyakaldım" dedi. Tartışmadan saatler sonra Biden'ın çekilmesi çağrıları başladı.

2 Temmuz'da bazı Demokrat milletvekilleri ve bağışçılar Biden'ın performansında bir iyileşme görmeleri gerektiğini belirttiler. Temsilciler Meclisi Demokratı Jim Clyburn, Biden'ın çekilmesi durumunda Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i destekleyeceğini açıkladı.

KRİZİN PATLAMASI: 5 - 8 TEMMUZ

Biden, 5 Temmuz'da ABC News ile yaptığı röportajda, yarıştan yalnızca "Yüce Tanrı'nın" kendisini çıkarabileceğini söyledi. Ancak 24 gün boyunca 36 Demokrat milletvekili ve bir bağımsız milletvekili Biden'ın çekilmesini talep etti.

NATO VE ANKETLER: 9 - 12 TEMMUZ

Biden, NATO zirvesinde Başkan Yardımcısı Harris ve rakibi Trump'ın isimlerini karıştırdı. Anketler, Biden'ın diğer Demokratların gerisinde kaldığını gösterdi. Ancak Biden, geri dönüş yapabileceğine inanmaya devam etti.

TRUMP MİTİNGİ SALDIRISI: 13 TEMMUZ

Trump, Pensilvanya'da konuşma yaparken vuruldu. Fotoğrafları geniş çapta yayıldı ve Cumhuriyetçiler adaylarının etrafında birleşti. Biden, Nevada'da kampanya yaparken COVID-19'a yakalandı ve Rehoboth Beach'teki evinde izolasyona çekildi.

Bu süre zarfında kampanyasını sonlandırma kararını verdi.