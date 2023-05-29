Seçim sonuçları dünya basınında

Yayınlanma: 29.05.2023 - 07:49

Güncelleme: 29.05.2023 - 07:49

Recep Tayyip Erdoğan’ı beş yıl daha Cumhurbaşkanı olarak belirleyen seçim sonuçları için İngiliz Guardian gazetesi, “Batı, Erdoğan Türkiye'deki 20 yıllık iktidarını uzatırken korku ile umut arasında kaldı” başlıklı bir yazıya yer verdi.

Gazetenin diplomasi editörü Patrick Wintour, Batı ülkelerinin başkentlerinin, Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası boyunca sessiz kaldığını, dile getirmeden Erdoğan'ın 20 yıllık iktidarının sürpriz bir şekilde sona ermesini umduğunu, ancak kendisine bir dönem daha görev verildiğini ve Batı’nın korku ile umut arasında kaldığını dile getirdi.

İngiliz Sky News kanalı, dünya liderlerinin Erdoğan’a tebriklerine yer verdiği, sonucu açıkladığı haberinde, Türkiye tarihinde ilk kez cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turda sonuçlandığını yazdı.