Seçim sonuçlarına karşı protestoların sürdüğü Pakistan'da X'e erişim kısıtlandı

Pakistan'da 8 Şubat'ta yapılan seçimlerin sonuçlarına karşı protestolar devam ederken, ülke genelinde X sosyal medya platformuna erişim kısıtlandı.

AA
Yayınlanma: 17.02.2024 - 21:12
Seçim sonuçlarına karşı protestoların sürdüğü Pakistan'da X'e erişim kısıtlandı
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Küresel internet erişimini izleyen Londra merkezli "Netblocks" internet sitesi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Pakistan genelinde X'e erişimde kesinti olduğunu açıkladı.

Sosyal medyada X'e erişimin kısıtlanmasına karşı binlerce kişi tepki gösterdi.

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Ülkede Ulusal Meclis ve eyalet meclisleri için 8 Şubat'ta yapılan seçimlere ilişkin oy sayımının devam ettiği 10 Şubat'ta da X'e erişim kısıtlanmıştı.

Pakistan'da tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI), 8 Şubat seçimlerinde hile yapıldığı gerekçesiyle ülke genelinde protesto gösterisi düzenliyor.

PTI, seçimlerden birinci parti olarak çıksa da çok sayıda seçim bölgesinde oyların çalındığını ve rakip partilerin adaylarına kaydırıldığını iddia ediyor. Bazı siyasi partiler de oylarının çalındığını savunuyor.

Pakistan Seçim Komisyonu, 8 Şubat'ta yapılan Ulusal Meclis ve eyalet meclislerinin seçim sonuçlarını 11 Şubat'ta açıklamıştı.

Resmi sonuçlara göre, seçimleri, PTI destekli bağımsız milletvekilleri birinci, eski Başbakan Navaz Şerif’in liderliğini yaptığı Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) ikinci sırada tamamlamıştı.


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