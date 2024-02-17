Taliban'dan Pakistan'a rest: Sınırı tanımayacağız

Afganistan geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Yardımcısı ve Taliban yönetiminin önde gelen isimlerinden Şir Muhammed Abbas Stanekzai, Afganistan ve Pakistan sınırını belirleyen Durand Hattını iki ülke sınırı olarak tanımayacaklarını ifade etti.

AA
Yayınlanma: 17.02.2024 - 08:57
Taliban'dan Pakistan'a rest: Sınırı tanımayacağız
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Afgan basınına göre, Stanekzai, Sovyetler Birliği'nin Afganistan'dan çekilmesinin 35. yıl dönümü nedeniyle Logar vilayetinde düzenlenen bir programda konuştu.

Bugün Pakistan toprakları içinde, Afganistan sınırının diğer tarafındaki Peştun ağırlıklı yerleşim yerlerinin de Afganistan'a ait olduğunu kaydeden Stanekzai, bu bölgeleri kastederek Afganların "Afganistan'a gitmek" için Pakistan'ın vize ve pasaport talep etmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

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Stanekzai, şu ifadeleri kullandı:

"Durand Hattı'nı tanımadık ve tanımayacağız. Bugün Afganistan'ın yarısı ayrılmış durumda ve Durand Hattı'nın diğer tarafındadır. Durand, İngilizlerin Afganların kalbine çizdiği bir hattır. Bugün komşumuz olan ülke (Pakistan) acımasız bir şekilde göçmenleri sınır dışı ediyor ve onlara ülkelerine dönmeleri söyleniyor."

Taliban yönetimi muhaliflerini ve onlara destek veren tarafları da eleştiren Stanekzai, isim vermeden bazı ülkelerin Taliban yönetimini zayıflatma çabası içinde olduğunu ancak bu çabaların sonuçsuz kalacağını söyledi.

Öte yandan Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Stanekzai'nin açıklamalarına tepki gösterdi. Açıklamada, böylesi ifadelerin coğrafi, tarihi, uluslararası hukuk temelli gerçekleri değiştirmeyeceği belirtilerek, Afgan tarafının Pakistan'ın "hakiki" güvenlik endişelerini ele alması gerektiği kaydedildi.

6 Mayıs-8 Ağustos 1919 tarihlerinde dönemin Afganistan Emirliği'nin, bugün Pakistan sınırları içinde olan, o dönem Büyük Britanya hakimiyetindeki Hindistan'a bağlı bazı bölgeleri işgal etmesiyle Üçüncü İngiliz-Afgan Savaşı başladı.

Savaş sonucunda Afganistan, tam bağımsızlığını kazandı. Böylece 1893'te belirlenen ve bugünkü Afganistan-Pakistan sınırı olarak bilinen Durand Hattı son şeklini alarak sınır kabul edildi ancak Pakistan, Durand Hattı'nı uluslararası sınır olarak kabul etmesine rağmen sonraki Afganistan hükümetleri bu sınırı kabul etmedi. Bu nedenle iki ülkenin sınır güçleri arasında zaman zaman gerilim yaşanıyor.

Önceki Afganistan hükümeti tarafından da tanınmayan Durand Hattı, halihazırda Taliban yönetimi tarafından da tanınmıyor.


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