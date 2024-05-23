Seçimlere tek aday olarak girmişti... Yeni meclis başkanı belli oldu

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde (KDC), Vital Kamerhe tek aday olarak girdiği meclis başkanı seçimini kazandı.

AA
Yayınlanma: 23.05.2024 - 13:46
Seçimlere tek aday olarak girmişti... Yeni meclis başkanı belli oldu
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Ulusal Meclis Başkanlığının paylaştığı açıklamada, 500 sandalyeli ulusal mecliste yapılan başkanlık seçimini 371 oy olan Kamerhe’nin kazandığı bildirildi.

Açıklamada, 407 oy kullanılan seçimde, oyların 36’sının geçersiz sayıldığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Kamerhe, Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi’nin özel kalem müdürlüğü görevini yürüttüğü 2020’de yolsuzluk suçlamasıyla yargılandığı davada 20 yıl hapse mahkum edilmiş, 2022’de ise yeniden görülen davada beraat etmişti.

KDC’de 20 Aralık 2023’te düzenlenen cumhurbaşkanı seçimini, oyların yüzde 73,34'ünü alarak kazanan Tshisekedi, 20 Ocak’ta yemin ederek ikinci dönem için cumhurbaşkanlığı görevine başlamıştı.


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