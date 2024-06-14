Seçimlerin ardından iki parti koalisyon hükümeti kuracak

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 29 Mayıs'taki seçimlerde meclis çoğunluğunu kaybeden Afrika Ulusal Kongresi (ANC) ile parlamentodaki ikinci büyük parti Demokratik İttifak (DA), koalisyon hükümeti kurulması konusunda uzlaştı.

AA
Yayınlanma: 14.06.2024 - 15:41
Seçimlerin ardından iki parti koalisyon hükümeti kuracak
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Ulusal basında yer alan haberlere göre, Ulusal Meclisin bugünkü yeni dönem açılış oturumunda gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı seçimi öncesinde ANC ile DA arasında "ulusal birlik hükümeti kurulması" için protokol imzalandı.

Anlaşma metnine ANC adına Genel Sekreter Fikile Mbalula, DA adına Federal Konsey Başkanı Helen Zille imza koydu.

Inkatha Özgürlük Partisi (IFP) ve Yurtsever İttifak'ın (PA) da koalisyon hükümetinde yer alması bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI SEÇİLECEK

Güney Afrika Parlamentosunun alt kanadı 400 sandalyeli Ulusal Mecliste ANC'nin 159, DA'nın 87, IFP'nin 17 ve PA'nın 9 milletvekili bulunuyor.

Yasama başkenti Cape Town'daki meclisin yeni dönem açılış oturumunda yemin ederek göreve başlayacak milletvekilleri, ilk iş olarak meclis başkanı, cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısını seçecek.

Koalisyon anlaşmasına varılmasının ardından mevcut Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın yeniden seçilmesi kesinlik kazanmış oluyor.

Anlaşmanın ardından ana muhalefet partisi konumuna gelen 58 sandalyeli Ulusun Mızrağı (MK) Partisi ise meclisin açılış oturumunu boykot ediyor.


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