Sedat Şahin'e yakın isim Yunanistan'da yakalandı! Yunan basını ayrıntıları yazdı

Yayınlanma: 17.09.2024 - 12:24

Güncelleme: 17.09.2024 - 12:24

Şahinler suç örgütü lideri, Sedat Şahin'in yeğeni olduğu öne sürülen E.K., Yunan polisi tarafından Sakız Adası'nda yakalandı. Yunan basını, haberlerinde olaya geniş yer ayırdı.

SOSYAL MEDYA AYRINTISI

Yunanistan'ın önde gelen basın kuruluşlarından MEGA TV'de yer alan haberde şu ifadeler yer aldı:

11 Eylül'de Sakız Adası'nda tutuklanan 30 yaşındaki Türk vatandaşı, adada seyahat etmesine ve ev kiralamasına olanak tanıyan iki yıllık bir 'sığınma' kartıyla Yunanistan'da serbestçe dolaşıyordu.

Silah bulundurma ve sahtecilik suçlamalarıyla gözaltına alınan adam bu yılın başlarında Diavata üzerinden Yunanistan'a giriş yapmıştı.

Göç ve İltica Bakanlığı, 14 Haziran'da verilen iltica kartının iki yıl süreyle geçerli, ancak iltica başvurusunun halen beklemede olduğunu bildirdi.

Şahıs bu kartla, Yunanistan içinde serbestçe seyahat edebilmiş, Ağustos ayında Sakız Adası'na uçmuş ve burada, tutuklandığı evi kiralamıştı.

Yunan basını ayrıca, yakalanan Türk vatandaşının lüks bir araca sahip olduğunu; bunun yanı sıra, sosyal medyada düzenli olarak ağır silahlarla poz vererek yurtdışındaki faaliyetlerini sergilediğini yazdı.

YUNAN İSTİHBARATI SORUŞTURDU

MEGA TV'ye göre, E.K.'nin gözaltına alınması, Yunanistan Ulusal İstihbarat Servisi (EYP) tarafından yürütülen geniş kapsamlı bir soruşturmanın parçasıydı.

Haberde E.K.'nin, yaklaşık bir yıl önce Artemida'da 6 Türk vatandaşının öldürülmesi ve Pire'de gerçekleşen silahlı saldırılarla bağlantılarının incelendiği belirtilirken, şahsın Türkiye'de devam eden çete savaşları sırasında misillemeden kaçınmak için Sakız Adası'na sığındığı ve tasarrufunda bir tabanca, bir şarjör, 41 mermi ve iki sahte belge (bir İtalyan kimlik kartı ve bir ehliyet) bulunduğu bildirildi.