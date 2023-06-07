İsveç'ten 'Seks Şampiyonası' haberlerine yönelik açıklama

Tüm dünyanın konuştuğu 'Seks Şampiyonası' öncesi Teyit.org, İsveç'in seksi resmen spor olarak kabul eden tek ülke olduğu yönündeki iddiaları incelemeye aldı. Teyit.org'un açıklamasına göre, İsveç'in seksi spor olarak tanıdığı yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.06.2023 - 19:08
İsveç'ten 'Seks Şampiyonası' haberlerine yönelik açıklama
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İsveç Spor Konfederasyonu sözcüsü Anna Setzman, İsveç'in seksi resmi bir spor dalı olarak tanıdığı iddialarını yalanladı. "Bütün bilgiler yanlış" diyen sözcü, "Şu anda bazı uluslararası medyada İsveç ve İsveç sporları hakkında yanlış bilgiler yayılıyor" açıklamasında bulundu.

Söz konusu iddialar Teyit.org tarafından da yalanlandı. Teiyt'in yayınladığı verilere göre İsveç’te İsveç Seks Federasyonu adıyla, seksi bir spor dalı olarak tanıtmayı amaçlayan bir federasyon kurulduğu doğru. Ancak federasyon resmi bir kuruluş değil.

Öte yandan İsveç Spor Konfederasyonu (Riksidrottsförbundet, RF) seksi, resmi bir spor dalı olarak tanımıyor.

Teyit'in konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"Sonuç olarak, İsveç Seks Federasyonu'nun 8 Haziran 2023 tarihinde Avrupa Şampiyonası düzenleyeceği iddiası doğru. Ancak eksik başvuru belgeleri sebebiyle başvurusu reddedilen İsveç Seks Federasyonu ve onun düzenlediği organizasyonların, İsveç’te resmi bir statüsü yok."


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