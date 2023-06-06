Avrupa Seks Şampiyonası katılımcıları açıklandı

Yayınlanma: 06.06.2023 - 14:58

Güncelleme: 06.06.2023 - 15:22

Kuruluşu 2016 yılında tamamlanan, 3000’e yakın üyesi bulunan İsveç Seks Federasyonu, ilk büyük turnuvasına hazırlanıyor.

8 Haziran'da başlayacak organizasyon için 20 ülkeden başvurular kabul edilirken, 45 dakikalık performanslarda katılımcılar 16 disiplinde puanlanacaklar.

Ön sevişme, seks pozisyonlarında yaratıcılık, dayanıklılık, orgazm sayısı gibi alanlarda performansı değerlendirilecek olan katılımcılar jüri ve seyirciler tarafından puanlanacak.

45 dakikalık performanslarda oylama ilk turlarda seyirci ağırlıklı, finalde jüri ağırlıklı olacak. Açıklamalara göre turnuvaya 20 ülkeden katılımcılar başvurmuş durumda. Katılımcı listesi ise açıklanmış değil.

Performanslar, Türkiye’de yasaklı olan www.livesexhouse.com adresinden yayımlanacak. Haftalar sürmesi beklenen organizasyonda günlük performans süresi 6 saat olarak belirlendi.

KATILIMCILARIN İSMİ AÇIKLANDI

8 Haziran'da İsveç'te başlayacak turnuvaya katılacak kişiler belli oldu.

Başvurusu onaylanan Finlandiya'dan Ann Joy, İspanya'dan Selva Lapiedra, Portekiz'den Sexy Lexy, Fransa'dan Monsieur Lorenzo Viota, Yunanistan'dan Nek Sinner, Ukrayna'dan Matthew Meier, İngiltere'den Barbie Sins, Rusya'dan Mister Riddle, Hırvatistan'dan Sweet Mery ve Romanya'dan Mugur'un turnuvaya katılması bekleniyor.