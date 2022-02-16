Brezilya'da sel ve toprak kayması: 18 ölü
Brezilya’nın Rio de Janeiro eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti.
Brezilya’nın Rio de Janeiro eyaletinde dağlık bölgede yer alan Petropolis kentinde aşırı yağışlar, sel ve toprak kaymalarını beraberinde getirdi.
Nehirlerin taştığı kentte cadde ve sokaklarda su baskınları yaşanırken, arabalar ve otobüsler sel sularına kapılarak sürüklendi. Şehir merkezinde yükselen su seviyesi çok sayıda iş yerini de sular altında bıraktı. Sel felaketinden etkilenenler için arama-kurtarma çalışmaları başlatılırken, 180’den fazla itfaiyeci ve kurtarma görevlileri mahsur kalanların yardımına koştu.
Rio de Janeiro İtfaiyesi’nden yapılan açıklamada, "Şu ana kadar heyelan ve sel kaynaklı 18 ölüm doğrulandı" bilgisi paylaşıldı. Rusya’ya resmi ziyaret gerçekleştiren Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ise Twitter’dan yaptığı paylaşımda, hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı dilerken, felaketten etkilenenlere acil destek talimatı verdiğini belirtti.
Meteoroloji servisi MetSul’a göre Petropolis’in Şubat ayının tamamında beklenen yağışı 6 saatten daha kısa bir sürede aldı.
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