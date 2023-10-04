Selin vurduğu köylere İHA ile yardım

Yayınlanma: 04.10.2023 - 12:23

Güncelleme: 04.10.2023 - 12:23

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, selin en yoğun yaşandığı illerden biri olan Trikala yakınlarındaki Muzaki bölgesinde bazı köylere ulaşım hala sağlanamadı.

Dimos Belediyesi, Sivil Koruma Birimi ile işbirliği içerisinde, ulaşılamayan köylere dronla ihtiyaç duyulan ilaç ve gıdayı ulaştırdı.

Sel nedeniyle meydana gelen heyelanlar çok sayıda köy yolunun kapanmasına neden olmuştu.