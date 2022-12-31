Şengen bölgesine bir ülke daha katılıyor

31 Aralık 2022 Cumartesi, 19:20

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden Hırvatistan, 1 Ocak 2023'ten itibaren Şengen bölgesine dahil olacak. Böylece Şengen ülkelerinin sayısı 27'ye çıkacak.

Hırvatistan, AB'ye katıldığı 2013'ten beri Şengen kurallarını parça parça uygulamaya soktu. Hırvatistan, Şengen'e dahil olmanın mallar ve hizmetlerin serbest, hızlı ve daha ucuz dolaşımı sayesinde ülke ekonomisine katkı getireceğini, rekabet gücünü artıracağını savunuyordu.

Hırvatistan, ayrıca Şengen üyesi olarak turizm gelirlerinin de artacağını hesaplıyor. hükümeti, 1 Ocak 2023'ten itibaren ülke sınırlarının kara yolu, demir yolu ve deniz yoluyla yapılan ulaşım ve taşımacılıkta Şengen kurallarına uygun hale geleceğini açıklamıştı.

Ancak havalimanlarının tam olarak hazır hale gelmesi için 26 Mart 2023 tarihi gösteriliyor.

BULGARİSTAN VE ROMANYA'YA ENGEL

AB Komisyonu, Hırvatistan'ın yanı sıra üye ülkelerden Romanya ve Bulgaristan'ın da Şengen'e katılmasını istiyor ancak bazı üyeler Romanya ve Bulgaristan'a engel çıkarıyor.

Avusturya, düzensiz göçün engellenemediği gerekçesiyle iki ülkenin de Şengen'e girmesine karşı çıkarken Hollanda, yalnızca Bulgaristan'ın katılmasını istemiyor. İki ülke de yolsuzluk, sınır kontrolleri ve hukukun üstünlüğüyle ilgili endişelerini gündeme getiriyor.