Sergey Lavrov: 'Zelenski Yahudi olsa ne olur! Hitler de Yahudi kanı taşıyordu'

02 Mayıs 2022 Pazartesi, 02:04

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İtalyan televizyon kanalı Rete 4'te, Rusya-Ukrayna savaşına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilere karşı zafer elde ettiği 9 Mayıs'ta bitireceğine dair çıkan haberlere ilişkin Lavrov, "Rusya, Ukrayna'daki özel operasyonun tamamlanmasını, Nazizm'e karşı kazanılan 9 Mayıs Zafer Günü'ne kadar hızlandırmayı amaçlamıyor. Askerlerimiz eylemlerini belirli bir tarih üzerine yapay olarak uyarlamayacak. Ukrayna'daki operasyonun ritmi her şeyden önce sivil halk ve Rus askeri personeli için riski en aza indirme gereksinimine bağlıdır" ifadelerini kullandı.

'BARIŞ GÖRÜŞMELERİNİ SABOTE EDİYOR'

Ukrayna'daki Nazi varlığının inkar edilemeyeceğini, bazı Ukraynalı askerlerin vücutlarında Nazi sembollerinden dövmeler olduğunu savunan Lavrov, ''Zelenski Yahudi olsa ne olur! Bu gerçek Ukrayna'daki Nazi unsurlarının varlığını inkar etmiyor. Hitler'in de Yahudi kanı taşıdığına inanıyorum. En kötü antisemitiklerden bazıları Yahudilerdir'' yorumunu yaptı.

Sergey Lavrov açıklamasının devamında, nükleer savaştan kaçındıklarını ancak bu riski küçümsemediğini ve Kiev'in barış görüşmelerini sabote ettiğini dile getirdi.







