Seri katil zanlısı dört kadını öldürdüğünü itiraf etti

Kanada'da “zihinsel bir rahatsızlığı” olduğu iddia edilen seri katil zanlısı, dört yerli kadını öldürdüğünü itiraf etti.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 07.05.2024 - 10:32
Seri katil zanlısı dört kadını öldürdüğünü itiraf etti
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Kanada'da polisin, kurbanlarından bazılarını çöplüklere atarak kurtulduğuna inandığı bir seri katil zanlısı, dört yerli kadını öldürdüğünü itiraf etti. 

Katilin avukatları ise adamın “zihinsel bir rahatsızlığı” olduğu için bu suçlardan cezai olarak sorumlu olmadığını savundu.

Jeremy Skibicki adındaki Kanadalı bir adam, Rebecca Contois, Morgan Harris, Marcedes Myran ve yerliler tarafından Mashkode Bizhiki'ikwe olarak adlandırılan kimliği belirsiz bir kadının ölümüyle ilgili olarak dört kez birinci derece cinayetle suçlanıyor. 

İlk başta suçlamaların tamamını reddeden Skibicki'nin, cinayetleri itiraf ettiği belirtilirken, bu hafta duruşmaya çıkması bekleniyor.

Savcı Chris Vanderhooft Manitoba, “Bu noktada sanık, artık dört kadını da öldürdüğünü kabul ediyor ve bu yeni bir gelişme” dedi. 

Skibicki'nin bilinen kurbanlarından en az ikisinin cesetlerini bir çöp sahasında bıraktığına inanılıyor, ancak polis başlangıçta, çoğu tonlarca kilin altında gömülü olan tesisteki çöpleri aramak için kaynaklarının olmadığını söyledi.

Önceki raporlar, bir aramanın üç yıla kadar sürebileceğini ve yaklaşık 135 milyon dolar bir maliyete mal olabileceğini öne sürüyor.

Winnipeg'deki yerli gruplar, yetkililere arama yapılmasını onaylamaları için baskı yapmak amacıyla yürüyüşler ve yol kapatma eylemleri düzenlediler.


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