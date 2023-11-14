Güney Afrika’da dolu yağdı: Sokaklar beyaza büründü
Güney Afrika Cumhuriyeti’nde ceviz büyüklüğündeki şiddetli dolu yağışı nedeniyle sokaklar beyaza büründü.
Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Johannesburg kentinde dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli dolu yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu taneleri sokakları beyaza bürüdü. Dolu yağışının sokak ve caddelerde yol açtığı sel nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, park halindeki araçlarda, evlerin bahçelerinde, binalarda ve yollarda ise maddi hasar meydana geldi.
Johannesburg Acil Durum Yönetim Hizmetleri sözcüsü Robert Mulaudzi, şehrin birçok bölgesinin şiddetli yağıştan etkilendiğini, ancak yaralanma ya da can kaybı yaşanmadığını belirtti.
Güney Afrika ulusal meteoroloji servisi tarafından yapılan açıklamada, bugün de dolu yağışı beklendiği ifade edilerek, halka önlem almaları konusunda uyarıda bulundu.
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