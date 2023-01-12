Servis otobüsü kamyon ile çarpıştı: 9 ölü

Kolombiya'da servis otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 9 kişi öldü.

AA
Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 07:24
Servis otobüsü kamyon ile çarpıştı: 9 ölü
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Kolombiya'nın Huila kentinde servis otobüsünün kamyonla çarpışması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.

Kolombiya basınında çıkan habere göre, kentte bağlı La Plata ile Tesalia kasabaları arasındaki otoyolda, servis aracı karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı.

Kazada servis şoförünün de aralarında bulunduğu 9 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.


Kolombiya kamyon Servis otobüsü

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