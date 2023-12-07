Ses kaydı sızdı, İsrail karıştı!

Yayınlanma: 07.12.2023 - 11:23

Güncelleme: 07.12.2023 - 12:02

Amerikan CNN International tarafından haberleştirilen ses kayıtlarında, çocuklarıyla birlikte serbest bırakılan ancak kocasının hala Hamas'ın elinde olduğunu belirten bir kadının sözleri var.

Milliyet'in aktardığına göre, kadın, "Tünellerdeyken kimsenin bizim için bir şey yapmadığını anladım. Bombardıma nedeniyle dışarı çıktık, Gazze yolu üzerindeyken helikopter saldırısına uğradık ve yaralandık" diyor.

Açıklamalarının devamında ateşkes sırasında serbest bırakılan rehineler hakkında konuşan eski rehine, "Kimlerin bırakıldığına dair hiçbir bilginiz yok, hiçbirinizin yok. İstihbarat aldığınızı söylüyorsunuz ama hiçbir şeyi bilmiyorsunuz. İsrail'e dönmemizden üç gün önce kocam Gazze'nin daha farklı yerlerindeki tünellere götürüldü. Erkeklerin güçlü olduğunu mu düşünüyorsunuz? Kocam orada her gün kendini dövüyordu, hangi koşullarda yaşadığını artık Tanrı biliyor" dedi.

Aynı kadın İsrail ordusunun Gazze'deki tünelleri deniz suyuyla doldurma konusuna değinerek "Kızlarım bana babalarının nerde olduğunu soruyor. Ben de onlara henüz serbest bırakılmadığını söylüyorum. Siz tam tünellerin olduğu yeri bombalıyorsunuz şimdi de buraya su basmaktan mı bahsediyorusnuz? Siyaseti rehinelerin özgürlüğünün önüne koyuyorsunuz" dedi.

Yerel basından Ynet'e yansıyan haberlerde ise Hamas'a esir düşen genç bir erkeğin annesi "Oğluma ne söyleyeceksin? Bugün onun doğum günüydü, sizler onu terk ettiniz. Hala basın toplantılarında tartışmalar yapıyorsunuz, yeter onları eve getirin" ifadelerini kullandı.

Görüşmede Başbakan Netanyahu ve savaş kabinesine yönelik öfke elle tutulur seviyedeydi. Serbest bırakılan rehinelerden biri "Tünellerde olduğumuz süre boyunca iki kez terk edilmiş hissettik" diyerek, savaş kabinesine "Neden esirlerin hayatıyla adeta bir rulet oynuyorsunuz? Onları geri getirin, onların hayatı sizin elinizde buna söz verin" değerlendirmesinde bulundu.

Ynet'in haberine göre aynı toplantıda Başbakan Netanyahu ailelere "Çalışmaya devam ediyoruz ancak herkesi nasıl tekrar geri getirebiliriz?" deyince tartışma çıktı. Bazı aileler "Bu utanç verici" diyerek tepki gösterdi.