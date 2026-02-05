Seyfülislam Kaddafi’nin cenazesine sessiz konvoy

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, cenazenin özel bir ambulansla taşındığı ve çok sayıda sivil aracın oluşturduğu geniş bir konvoy eşliğinde iki şehir arasındaki yolda ilerlediği görüldü. Görüntülerde ortamın sakin olduğu dikkat çekti.

Seyfülislam’ın kardeşi Muhammed Muammer Kaddafi, yaptığı açıklamada cenaze töreninin cuma namazının ardından Beni Velid’de düzenleneceğini duyurdu.

Kaddafi, defin yeri ve tarihinin, aile bireylerinin tam mutabakatıyla belirlendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Bu tercih, Beni Velid kenti ve halkının sahip olduğu toplumsal ve ulusal değere duyulan saygının bir göstergesidir.

KABİLELER TOPLANDI

Bu arada, Verfella kabilesine mensup grupların Beni Velid’de bir araya gelerek defin töreninin organizasyonu ve güvenlik düzenlemeleri konusunda koordinasyon sağladığı bildirildi.

Sosyal medyada da Libyalılara, cenazeye geniş katılım çağrıları yapıldı.

ÖLÜM NEDENİ: SİLAHLI SALDIRI

Libya Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, adli tıp uzmanları ve soruşturma ekipleri cenazede inceleme yaptı. İlk bulgulara göre Seyfülislam Kaddafi’nin, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yetkililer, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve sorumlular hakkında dava açılması için soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Resmi kaynaklara göre, dört kimliği belirsiz silahlı kişi, salı akşamı Seyfülislam Kaddafi’yi Zintan’daki evinde öldürdü. Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

Seyfülislam Kaddafi, Libya’nın eski lideri Muammer Kaddafi’nin oğlu olarak uzun yıllar ülke siyasetinde etkili bir figür olmuştu. Yaşanan suikast, Libya’da yeniden istikrarsızlık endişelerini gündeme getirdi.