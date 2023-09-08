Pes dedirten hırsızlık: 21 aylık bebeğin bağış kumbarasını çaldılar

Yayınlanma: 08.09.2023 - 10:33

Güncelleme: 08.09.2023 - 10:36

Firdevs ve Ferdi Karaboğa çiftinin 21 aylık bebeği Özgür Karaboğa’nın tedavisi için 20 ilde yardım kampanyası düzenlendi. Kas hastası bebek için konulan yardım kumbaralarından biri çalındı.

Müşteri gibi giren hırsızlar işletmede bulunan çalışanı oyaladıktan sonra kumbarayı çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"KUMBARANIN ÇALINABILECEĞİNİ DÜŞÜNMEMİŞTİK"

Kumbaranın çalınacağını düşünmediklerini belirten Anne Firdevs Karaboğa, “Özgür şu anda SMA ile mücadele ediyor. Şu anda bebeğimiz 21 aylık. Yurtdışındaki pahalı olan bir gen tedavisine ulaşabilmek için valilik onayı ile bir kampanya başlattık. Özgür’ün tedavisi için toplanması gereken miktarın yüzde 83’ünü topladık. Maalesef bu ayın 2’sinde bir börekçiye koyduğumuz kumbaramız çalındı. Zamanla yarıştığımız bu süreçte böyle bir olayın olması bizi çok üzdü. İşletmeye gelen 3 kişi börek almaya geldiklerini söylüyorlar ve oradaki çalışanı oyaladıktan sonra kumbara bir kız tarafından çalınıyor. Böyle bir hırsızlık olayının yaşanacağını hiç düşünmemiştik” dedi.

"20 İLİMİZDE YARDIM KUMBARALARI BULUNUYOR"

Valilik izniyle 20 ile kumbara bıraktıklarını belirten Baba Ferdi Karaboğa, “Kumbaradaki miktarı ön görmek mümkün değil. Biz valilik izniyle normalde 81 ile kumbara dağıtabiliyoruz. Çevremizin yardımlarıyla yaklaşık 20 ilimizde kumbaralarımızı dağıttık. Destek olmayan işletmelere ve kumbarayı işletmesine koymak isteyen iş yerlerine de gönderim sağlıyoruz. Bu kumbaralardan gerçekten çok güzel dönüşler oluyor. Bu tarz çalınma vakaları yardım için kumbara alan işletmeleri de çekingen davranmaya itebiliyor. Umarız böyle bir olay bir daha tekrar etmez. Bu bağışları yaklaşık 6 aydan beri topluyoruz. Toplamda ameliyatı için gereken miktar 50 milyon TL biz bunun 42 milyonunu şu anda toplamış durumdayız” diye konuştu.