Çanakkale'de çatıdan düşen hırsızlık şüphelisi öldü

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde hırsızlık yaptığı evden yan binaya geçerken çatıdan düşen hırsızlık şüphelisi Selçuk M. (33), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 18.09.2023 - 14:50
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Cumhuriyet Mahallesi Hava Şehit Başçavuş Süleyman Emin Önal Sokak’ta, dün saat 22.30 sıralarında Selçuk M., hırsızlık yapmak için sokakta bulunan dubleks bir daireye girdi, daha sonra yan binaya geçerken ayağı kayıp, çatıdan düşerek ağır yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen ambulansla Lapseki Devlet Hastanesi’ne götürülen Selçuk M., doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Yapılan incelemede ise Selçuk M.'nin hırsızlık suçundan çok sayıda sabıka kaydının olduğu belirtildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.


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