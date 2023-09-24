Şeytan bebek Chucky'e gözaltı

Yayınlanma: 24.09.2023 - 11:53

Güncelleme: 24.09.2023 - 12:01

Meksika'nın Monclova kentinde polis, huzuru bozmak ve halka rahatsızlık vermek şikayetlerinin ardından 90'lı yıllara damgasını vuran korku filmi kahramanı "şeytan bebek Chucky"i ve sahibini gözaltına aldı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Carlos isimli kukla ustasının, "şeytan bebeği" insanları korkutmak ve para talep etmek için kullandığı iddia edildi.

Polis, şeytan bebeği turuncu saçlarından tutarak duvara yasladı ve sabıka kaydı fotoğrafı çekti. Meksika medyası, Chucky'nin bıçağını havaya kaldırırken gülen polis memurunun "işini ciddiye almadığı" için azarlandığını bildirdi.

Carlos isimli kukla ustası serbest bırakılırken, şeytan bebeğin nerede olduğunun bilinmediği belirtildi.